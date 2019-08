Nu kan du snart bo i et Aston Martin "hus"

Så hvad er det, der gør huset til et Aston Martin hus?

Ud over navnet og det luksuriøse udgangpunkt, har Aston Martins design-team angiveligt medvirket i designet af indretningen. Ingen ringere en Aston Martins designchef, Marek Reichman står i spidsen for et team, der udvælger materialer og designer opholdsrum og fællesarealer, som lobby, biograf, fitness rum og mere.

Aston Martins udtryk i byggeriet skal ikke forstås, som at huset får et bil-udtryk, men snarere, at det luksus-DNA, som Aston Martins biler bygger på, nu bliver overført til rum.

Blandt de elementer, Marek Reichman og hans folk har arbejdet på, er møbler og materialerne i rummene, men også detaljer som dørhåndtag og dørnumre har manden bag Aston Martin DB11 haft kontrol med.

Selve huset har Aston Martin dog ikke designet.

Er du interesseret, så se mere på bygherrens site.