Aston Martin har to elbiler klar i 2025

Aston Martin får meget opmærksomhed

Når storaktionær og bestyrelsesformand i Aston Martin, Lawrence Stroll, taler, så giver det opmærksomhed. Han ejer 25% af Aston Martin og var den store mand bag Aston Martins introduktion til Formel 1.

I december sagde han, at Aston Martin aldrig slipper benzin. Men det betyder ikke, at Aston Martin ikke kommer til at dyppe tæerne i den elektriske bølge.