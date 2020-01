Aston Martin går i luften

Mekanikken leveres af Airbus, mens Aston Martin har stået for at designe eksteriør og interiør i fire versioner, som ifølge pressemeddelelsen, fra lanceringen i Courchevel i de franske Alper, vil ”henrykke helikopter-ejere og piloter som værdsætter glæderne ved at besidde og køre luksuriøse superbiler”.

Eftersom ingen her på redaktionen har pilot-certifikat, og alle kører i gamle lortebiler, kan vi kun forholde os til hvad vi rent faktisk ser på de glittede pressebilleder: