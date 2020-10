BIL MAGASINET TESTER: Aston Martin DBX er helt sin egen

Har du hørt historien om, at Cayenne reddede Porsche, da der var lavvande I kassen? Og at Lamborghini Urus ligeledes er sat i verden for at generere penge til italienerne, der for få år siden aldrig ville drømme om at lave en bil med høje fjedre? Ok, den fortælling har de også hørt hos britiske Aston Martin, der for første gang siden mærkets start i 1913 har kastet sig over et terrængående køretøj.