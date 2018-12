Er det blasfemi? Ombygger Aston Martin DB6 Volante til eldrift

Skærmen er usynligt integreret i DB6

En styreboks i kassetten kobles til bilens originale ledningsnet, og man kan så betjene den nye drivline fra en elektronisk skærm, der integreres usynligt i den originale midterkonsol.

Bilen kan relativt simpelt føres tilbage til sin originale stand ved at fjerne kassetten med elkomponenter og montere benzinmotoren igen.

Pointen er, at Aston Martin vil give ejere af mærkets klassiske biler mulighed for at bruge dem i fremtidige byområder forbeholdt for elbiler.