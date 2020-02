Aston kapper taget af Vantage og resultatet er smukkere end smukt

Vantage Roadster er 60 kg tungere

At kappe taget af en bil, gør, at du bliver nødt til at afstive den ekstra i bunden, og det er noget, som giver ekstra fedt på sidebenene. I Aston Martin Vantage Roadsters tilfælde kan de ekstra kg dog begrænses til 60 kg. Det betyder også, at den stadig kan ramme 100 km/t på under fire sekunder og videre til en topfart på over 300 km/t.