"Forestil dig at trille frem til et lyskryds i noget, der ligner et vrag, men accelererer som en Corvette"

Det startede med Toyota

Vi skruer lige hurtigt tiden tilbage til 1996, hvor bildesigneren Jonathan Ward starter firmaet TLC. Forkortelsen står for Toyota LandCruiser, og firmaet specialiserer sig i at renovere og servicere den klassiske Toyota FJ LandCruiser. Det går så godt, at Toyota-fabrikken på et tidspunkt selv indleder et samarbejde med firmaet, og folk begynder at spørge Ward, om han kan optimere bilerne – uden at han skal bekymre sig om prisen. Og det var sådan TLC, som for syv år siden skiftede navn til Icon, kom til verden.