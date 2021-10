Smuk kineser undgår Danmark

Der er for alvor gang i kinesiske Geely, som også ejer Volvo og Polestar. Nu er de klar med et helt nyt bilmærke, som er døbt Zeekr. Hvis du synes der er noget bekendt over designet, kan vi godt forstå dig. Fronten af Zeekr minder meget om den front vi tidligere har set på Lynk&Co. Endnu et mærke som er ejet af Geely. Derudover så vi også i 2020 et koncept fra Lynk & Co, der minder enormt meget om den nye Zeekr.

Ligner en Lynk & Co

Helt præcist hedder modellen Zeekr 001 og er en shooting brake-ligende stationcar. Ud fra de billeder vi har set af den kinesiske elbil, har de skåret designet flot, men fronten er som hevet direkte af en Lynk & Co 01, som ikke bliver solgt herhjemme, men i Sverige sælges modellen som plug-in hybrid og almindelig hybrid.