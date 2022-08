Xpeng P7 - Alt om den kinesiske elbil

Xpeng P7 er i Danmark

Xpeng mener det for alvor i år. Først i foråret, da de slog dørene op til et showroom på en af de finere adresse i København. I Axel Towers ved Tivoli er det muligt at se Xpeng's to første modeller udstillet, og det er sågar muligt for kunder at prøvekøre dem begge to.

Mens Xpeng forventer at levere P5 til oktober, så vil P7 først stå til levering i andet kvartal 2023. Til gengæld har de allerede meldt pris, rækkevidde og detaljer ud, og dem gennemgår vi her.