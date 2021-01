HVAD er nu det: Nyt kinesisk bilmærke leverer de første biler i Norge

Retssager imod mærket

Mærket har været involveret i to primære sager, siden det blev grundlagt, men intet er endnu bevist imod dem. Først i 2018, hvor en tidligere ansat hos Apple blev sigtet for at have stjålet informationer om deres elbil, for at sikre et job hos Xpeng.

Siden har Tesla sagsøgt en tidligere ansat, for at have stjålet koden bag Teslas autopilot. Vedkomne blev siden ansat hos Xpeng, og selvom han tilstår, at koden blev uploadet til hans iCloud, benægter han, at den er havnet hos Xpeng. Xpeng har lavet en intern efterforskning, og kan rapportere, at der ikke er begået nogle ulovligheder.