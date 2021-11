Udvalget af elbiler eksploderer og det i typer og slags, vi aldrig har set før i Danmark. Seneste er fire helt ny Xev Yoyo set i København.

Det er mobilitetsselskabet Dribe, der har købt de fire Yoyo, for at prøve dem af i sin flåde af biler, og de fire små elbiler stilles til rådighed for Dribe-kunder i løbet af kort tid.

Xev Yoyo er en lille to-personers elbil designet og udviklet i Torino med 3D produktions-teknik, men den produceres i Kina. Den er bare 253 cm lang 150 cm bred og 156 cm høj og vejer kun 450 kg uden batterierne.

De kan skiftes på samme måde, som batterierne på en elcykel. Der er tre batterier á 25 kg stykket, som i alt stiller med 10,3 kWh, hvilket ifølge Xev giver en rækkevidde på 150 km. Elsystemet er på 72 volt og motoren er på 20 hk, hvilket sikrer en topfart på 80 km/t.