Hvis du har forkærlighed for britiske sportsvogne fra 60’erne og 70’erne, men ikke har lyst til at leve med deres tvivlsomme byggekvalitet eller manglende pålidelighed, findes der heldigvis et alternativ.

I 1988 startede nemlig et nyt tysk firma ved navn Wiesmann, og deres mål var at lave sportsvogne med britiske designdetaljer men tysk teknik. I 1993 stod de klar med deres første model, og siden blev porteføljen videreudviklet til også at omfatte modellen på billederne.