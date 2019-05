Wiesmann med V10-motor er nostalgi med nosser

Wiesmanns logo prydes af en gekko; en lille, væver fætter med sugekopper under fødderne, og det er faktisk temmelig rammende for Wiesmannens køreegenskaber.

Forhjulene med den voksne hjulmontering 245/45ZR19 Michelin Pilot Sport er stort set umulige at få til at slippe, så det er ingen sag at få Wiesmannen til at dykke tæt og præcist ind i kurverne, mens undervognen smidigt sender vægten til det yderste baghjul.

Olietøndebrede bagdæk

Styretøjet er præcist og næsten perfekt, hvis Wiesmann da bare kunne lukke lidt ned for servoeffekten, og dets ekstremt direkte udveksling bliver du glad for, hvis du er for tidlig på gassen.

Trods det olietønde-brede bagdæk slår Wiesmannen med halen, hvis du provokerer den ved at sende de 507 hk for tidligt til baghjulene, men som i en fintunet racerbil bliver du tilgivet med en hurtig kontrastyring. Skridgrænsen ligger højt, og du kan køre din Wiesmann ekstremt hurtigt og neutralt rundt. Men svinger du pisken, må du forberede dig på et eventuelt møde med botanikken.