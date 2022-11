Ny luksus-elbil tager kampen op med Audi og BMW

Voyah er navnet på endnu et kinesisk bilmærke, der er på vej til Danmark. Har du ikke hørt om mærket, er du tilgivet, for det blev skabt i 2020, men mærket har to modeller på programmet, og den første, Voyah Free, kommer til Danmark næste år. Den danske service-organisation er under opbygning.

Voyah Free er en stor luksus-SUV, der sigter direkte mod BMW iX og Audi e-tron. Den findes faktisk både som elbil og som opladningshybrid i en særlig tur-forlængerudgave, men kun elbilen kommer til Danmark.