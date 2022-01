Vil du eje Kronprinsens Fisker Karma? Så er det nu, du skal slå til

Europarundtur i Gumball 3000

I 2013 havde bilen igen skiftet ejer: På dette tidspunkt var det Fisker-importør, Jacob Nellemann, der stod som ejer af den amerikansk-producerede plugin-hybrid.

I et forsøg på at promovere CHGP (læs mere her!), som Jacobs far, Jac, står i spidsen for, tilmelder Jacob Nellemann sig selv og bilen Gumball 3000, der i 2013 går fra København til Monaco.