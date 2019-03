Vespa Elettrica: Første tur på lydløs charmør

Elettrica kører som en Vespa

Én ting er, at Elettrica ligner en Vespa, men hvis modellen skal lykkes, så kræver det, at den kører som en Vespa. Men hvad vil det egentlig sige? Det vil sige, at jeg forventer respektable accelerations- og bremseegenskaber samt retningsstabilitet. Jeg kan efter 10 minutters kørsel berolige Vespa-entusiasterne: Elettrica kører som en Vespa.

Komforten er som på en Primavera. Du sidder godt på et stort og blødt sæde, og det er nemt at finde en passende kørestilling, hvor både arme og ben føler sig tilpas. Jeg satte Elettrica i 'reverse' og bakkede ud på kørebanen, klar til take off (Ja, du læste rigtigt, Elettrica kan bakke). Køreprogrammet var sat på 'Power', og så var det ellers afsted.

Kvik og stabil

Et vrik med håndleddet sætter mig ubesværet i gang, og jeg glider ind i den københavnske myldretrafik, som jeg så ofte har gjort på min egen Vespa ET2. Forskellen er dog til at tage og føle på. Det kan virke banalt at fremhæve, men fraværet af lyd, lugt og motorvibrationer er mærkbart, og en romantiker som mig savner lidt olie-æstetik. Nok om det.

Elettrica drager fordel af elmotoren, der uden tøven sender italieneren op på 45 km/t. Om det går hurtigere end min egen 2-takters Vespa, det skal jeg ikke kunne sige, men elektrificeringen er et skridt op for dem, der er vant til de miljøvenlige 4-takts-scootere. Mono-forgaflen - der er et Vespa-særpræg - er ikke bare nydelig, den sørger også for en behagelig køreoplevelse, og det er selvom kørebanens tilstand giver flere bump på vejen. Både acceleration og nedbremsning foregår stabilt og udramatisk, og det bliver hurtigt fristende at anlægge en frisk kørestil. Det bliver aldrig problematisk, at Elettrica vejer 130 kg. 15 kg mere end Primavera.