Verdens mest vanvittige bilmærke er klar med Europas billigste elbil

Firmaet har indgået et samarbejde med lettiske Nikrob UAB, der står for at samle den kinesisk producerede mikrobil Wuling Hongguang MINI EV, mens Dartz har fået til opgave at pimpe den. Formodentlig på et beskedent budget, for opgaven er løst med nye hjul, LED-lygter og et skørt lag folie.

Resultatet har fået navnet FreZe Nikrob EV og den 2,92 meter lange bil ligner stadig en forvokset kabinescooter. Den har dog fire siddepladser og Dartz pressemand insisterer på, at det er en rigtig bil, som kræver kørekort.