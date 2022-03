Verdens længste bil kan køre igen!

Glemt og efterladt

Verdens længste bil blev på et tidspunkt i 90'erne ikke længere cool, og Jay Orhberg lejede den ud til et reklamebureau, der glemte at aflevere den tilbage. Den dukkede så op i 2010 som et rustvrag ved et pakhus i New Jersey. Alt det flotte udstyr var rippet, og det eneste, der stod tilbage, var skallen af fordums storhed.

Den endte i hænderne på bilmuseet Autoseum i New York, der havde planer om at renovere bilen, men de løb tør for penge og så var fremtiden igen usikker for modellen. Den stod faktisk i uvished i 7 år før den endelig blev solgt videre til bilmuseet Dezerland i Florida der fortsatte projektet. Da The American Dream skulle fra New York til Florida blev den skilt ad i to dele. Den endelige renovering har taget 3 år og kostet 1,7 mio. kr. Men 1. marts i år blev renoveringen færdig!