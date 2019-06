Venturi: Den franske Ferrari F40

Alle kender Renault, Peugeot og Citroën som ­indbegrebet af fransk bilindustri. Men i den franske bilhistorie finder vi også nogle mindre firmaer, som alligevel har formået at sætte deres aftryk på drengeværelserne rundt omkring. Et af dem er sportsvognsfabrikanten Venturi.

Første projekt med motor fra Golf GTI

Firmaet blev stiftet af to ingeniører, som arbejdede ved Heuliez – et firma, store bilfabrikker kan bruge, når der skal skabes modeller i mindre styktal. Opel Tigra og Peugeot 206 CC er et par eksempler på netop det. De to stiftere var dog trætte af at rode med stangvarer, og derfor satte de sig for at skabe en ny og sjov fransk sportsvogn.

I 1984 viste de mærkets første projekt frem. Tanken var, at den skulle konkurrere mod Aston Martin, Porsche og ikke mindst Ferrari. Det blev dog lidt svært, eftersom motoren i Venturi’s model var hentet fra datidens VW Golf GTI.