Farvel og tak: Trehjulet Morgan laver stor exit

Vinker på gensyn

Men selvom nyheden om at Morgan dropper deres trehjulede, så er det ikke ensbetydende med, at vi aldrig ser den igen. Morgan regner nemlig bare med at holde en pause i produktionen af Morgan 3 Wheelers, og vil således tilbage til at producere biltypen en gang i fremtiden.

Der er ikke meldt noget officielt om deres genintroduktion, men hvis vi skulle gætte, så indebærer det at sløjfe den forbrændingsbaserede bil til fordel for elvarianten, EV3.

I mellemtiden kan man savle over P101. Den bliver kun produceret i 33 eksemplarer, og Morgan siger, at de sælger dem for £45,000. Skal den stå på skiver i Skive, kan vi regne med en cirkapris på over en million danske kroner.