Verdens mærkeligste rekord er sat på Nürburgring

Nürburgrings Nordsløjfe strækker sig over 20,81 km og 154 sving. Det er en håndfuld for de fleste bilentusiaster uanset køretøj. Det tyske medie, Auto Motor & Sport har valgt at gøre livet sværere, men også sjovere, for sig selv med deres seneste omgangstids-forsøg på racerbanen i Eifelbjergene.



Siger "Claas Xerion 5000 Trac VC" dig ikke det store, er du næppe landmand. Traktoren på 13,6 ton yder omkring 500 hk fra en 12,8-liters 6-cylindret motor.

Landbrugskøretøjet kan køre forlæns og baglæns med samme hastighed, og førerhuset kan dreje 180 grader. Den kraftfulde traktor forcerer således Nürburgrings mange sving "baglæns" med omvendt kabine, da det giver det bedste udsyn.