Dækgigant ser stor fordel i at være del af Tour de France

"Det giver mening"

Administrerende direktør for Continental Dæk Danmark A/S, Georg Nielsen, fortæller, at verdens største cykelløb i den grad styrker kendskabet til brandet. Både Continental og virksomhedens forhandlere har fået mange positive reaktioner fra både cykelryttere, motionister – og fra dem, der bare følger med i "Touren" fra sofaen.

"Tour de France er en fremragende anledning til, at vi kan slå vores navn fast overfor et større publikum, samtidig med at vi udbreder kendskabet til vores forskellige dæk og andre produkter.", forklarer Georg Nielsen.