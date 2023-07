Første "populære" elbil | 2008

Tesla Roadster var ikke den første serieproducerede elbil og heller ikke den første moderne elbil. Alligevel er det den, man husker, fordi det var den første elbil med brugbar rækkevidde. Rækkevidden opnåede Roadster'en ved, at bruge lithium-ion batterier, som den første elbil.

Tesla Roadster'en lykkedes med at give et cool image til elbiler. Den havde en rækkevidde på 356 km ifølge de gamle målinger, hvilket var imponerende. Desuden kunne den accelerere fra 0-100 km/t på under 4 sek. Tesla producerede ca. 2.500 styk, før de løb tør for chassiser fra Lotus Elise, som Roadster'en var baseret på.

Undervejs i produktionen var der mange opgraderinger af drivlinen. Da produktionen var færdig, skiftede Tesla fokus til Model S, og resten er historie.