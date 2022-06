To af amerikanernes FEDESTE elbiler kan være på vej til Europa

Kun elbiler

GM forlod blandt andet Europa, fordi mange af mærkets biler havde svært ved at overholde miljøstandarderne i EU. Blandt andet forsøgte de at sælge den uhyggeligt tørste Hummer H2 i Europa med begrænset succes. Hummer-produktionen lukkede ned i 2010, men for nylig har General Motors genoplivet navnet som en model under mærket GMC og en gigantisk elektrisk pickup lander hos de amerikanske forhandlere inden længe. Senere følger en SUV-variant.

Den nye Hummer er mildest talt vanvittig. Den er gigantisk, får op til 1.000 hk, og har firehjulsstyring, der gør at den kan køre sidelæns. Listen over ekstreme påstande fra GMC er lang, og hvorvidt der er noget hold i dem, ved vi stadig ikke med sikkerhed.

Men det største problem ved at sælge GMC Hummer i Europa er vægten. Den køreklare vægt på Hummer’en er næsten 4.800 kg., så det ville kræve stort kørekort at køre bilen de fleste steder i Europa.

Ifølge Bloomberg er der endnu ikke truffet en endelig beslutning, men vi krydser fingre!