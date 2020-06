Vi tester den gigatiske elvarebil med kort rækkevidde og høj pris

Beboerne i byen bliver glade

MAN eTGE kom på markedet for et år siden og er solgt til en række distributionsvirksomheder som Citylogistik og Bring, der begge opererer med gods- og pakkedistribution i København. Totalomkostningerne (tco) er højere end for en varebil med dieselmotor, men der er en række fordele ved at køre på el.

Naboerne bliver ikke forstyrret af motorstøj, hvilket betyder, at man kan levere varer om natten i beboelsesområder. Det er også muligt at køre ind i kommende miljøzoner, der kan blive forbudt for dieselbiler, og så er driftsomkostninger lavere og garantien mere omfattende for en elvarebil.

Moderne VW-kabine

Den lave tophastighed kompenseres af en moderne og praktisk VW-kabine med omfattende standardudstyr. Her er aircon, navigation og moderne sikkerhedsudstyr, der gør bilen egnet til brug i byen. Det gælder automatisk nødbremse, der selv stopper for cyklister og fodgængere, blindvinkelalarm, et vellykket bakkamera og ikke mindst udkørselsassistent, der bremser bilen, hvis man overser trafik. Her er også sidevindsassistent, der stabiliserer bilen i sidevind uden last, og automatisk op/ned-blænd på fjernlyset af LED-typen.

Med det høje drejningsmoment på op til 290 Nm er det i praksis lettere at nå over for grønt, og på den måde har varebilen potentiale for at spare tid på transport i byen. På den måde er MAN eTGE spot on.

Hvis du vil køre miljøvenligt og støjsvagt, kan arbejde inden for en aktionsradius på 75 km, kan nøjes med en nyttelast på omkring 950 kg og har let adgang til en ladestander på virksomhedens p-plads, er MAN eTGE en komfortabel og accelerationsvillig kasse, der tilmed er en del billigere end donorbilen VW e-Crafter.