499 km på 30 min.

Den indiske bilproducent lover, at den kommende Avinya vil kunne lade el svarende til en rækkevidde på 310 miles (499 km for os, der bruger det metriske system) på bare 30 minutter – en præstation, der vil sætte samtlige konkurrenter til vægs ved ladestanderen - selv Tesla'er, hvis påstanden viser sig at holde vand. Alle der har forsøgt at lade en elbil op ved dog, at den slags påstande skal tages med en gran salt – opladning af batterier, særligt i elbiler, er en videnskab, og i så godt som alle tilfælde skal omstændighederne være komplet optimale, før et batteri kan lade med den kW-kapacitet, som en producent stiller i udsigt.Det er uden tvivl også tilfældet for det elektriske system i den kommende Tata Avinya. Manglen på data omkring den endelige batteristørrelse i kWh samt en maks ladehastighed opgivet i kW, giver anledning til korslagte arme og et mistroisk blik på den ellers elegantdesignede MPV.