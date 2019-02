Supercross fejrer 25-års jubilæum i Herning

Hvem bilver King of Herning?

Deltagere fra otte nationer kæmper om titlen som "King of Herning" i årets SuperCross. Ryan Breece fra USA er med fra start, og han kan udfordre de mange franske talenter som for eksempel Kevin Ballager, Julien Lebeau, Charles LeFrançois og Florent Richier, som er den mest vindende SX-deltager med hele fem "King of Herning"-titler.

Desuden kommer franske Tom Pages, som ifølge arrangøren er verdens ubetinget bedste freestyle-kører. Han medbringer det vildeste dobbelt-backflip og en masse andet freestyle.

Danske Mathias Jørgensen kommer hjem fra USA for at deltage i kampen om pokaler. Han har skrevet dansk historie ved at kvalificere sig til finalen ved AMA SX i Anaheim, Californien.

Også morgendagens stjerner deltager i showet, nemlig i KTM SX kids cup 50cc samt en Yamaha YZ65CUP-klasse. De yngste deltagere er blot fem år.