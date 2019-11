Superbilerne der hurtigt røg i glemmebogen

Shelby Aero TT var verdens hurtigste serieproducerede gadebil. Den slog rekorden den 13. september 2007 på en afspærret 19 kilometer lang strækning på Highway 221 i Washington State, USA, og rekorden kom i Guinness Rekordbog.

Målet var at slå Bugatti Veyron’s rekord på 407 km/t. For at komme i +400 km/t-klubben er der brug for en motor med en vis ydelse, så amerikanske Shelby Super Cars tager en 6-liters Corvette-motor, borer den op til 6,3 liter og monterer to turboer. Den dokumenterede ydelse er 1.183 hk ved 6.950 o/min.

Føreren var den 71-årige Chuck Bigelow, der har fløjet, sejlet og kørt alt, der flytter sig i en helvedes fart. For at nå over 407 km/t på den afspærrede strækning skulle han gennem en åben S-kurve med minimum 340 km/t, og her klagede han efter første gennemkørsel over lidt ustabilitet i bagvognen. Efter kurven havde han 2,4 km, inden det var nødvendigt at bremse. Han passerede kontrolposten med 413,8 km/t den ene og 411,7 km/t den anden vej, hvilket giver et snit på 412 km/t.

Chuck overlevede mirakuløst et styrt med en glider fra 900 meters højde i 2002, men han brækkede ryggen og måtte ikke længere stå på vandski med bare fødder. Hans 17 år yngre kone, Shirley, konstaterede over for den lokale avis, at det endnu ikke var lykkedes nogen at få ham til at sætte farten ned. I august 2008 fik hans hjemmebyggede privatfly motorstop i mindre end 100 meters højde, så det styrtede ned på en motorvej nær hans hjem, hvor han blev dræbt på stedet.

Dét er en herre-måde at tage herfra på!

V8, 6,3 Liter, biturbo I 1.183 hk I 2,78 sek. I 411,76 km/t I $ 654.500 (3,9 mio. kr. u/afgifter)