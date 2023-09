Studerende smadrer rækkevidde-rekorden med mikrobatteri

Ny rækkeviddeverdensrekord

Elever fra det Tekniske Universitet i München har slået verdensrekorden for den længste rækkevidde opnået på kun en opladning i et elektrisk køretøj. De kørte vanvittige 2.573 km med et batteriet på kun 15,5 kWh. Det er svarer til at køre fra København til Madrid.

Rekordkøretøjet hedder Muc022 og den har ingen smarte tricks i ærmet. Der er ingen solceller på taget eller andet til at gøre rækkevidden længere. Alligevel er den gamle rækkevidde rekord, der var 1.608 km slået med næsten 1.000 km.