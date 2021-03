Amerikansk hyberbil have rekorden på Nürburgringen

Tredje gang var lykkens gang for SCC

Så blev det den 27. januar 2021, hvor tredje forsøg gjorde drømmen til virkelighed. Denne gang blev hastighedsforsøget verificeret af satelitter fra Racelogic, Garmin, IMRA og Life Racing. SSC Tuatara havde et imponerende tovejs-gennemsnit på 455,3 km/t eller 282,9 mph.

SSC Tuatara slog altså Koenigsegg Agera R's tidligere rekord der lød på 447 km/t. Det er åbenbart ikke nok for SSC, der planlægger at afholde endnu et forsøg i 2. kvartal af 2021. Denne gang handler det om at bryde 300 mph og derved blive foreviget i historiebøgerne.

Bugatti Chiron er teoretisk med i opløbet, men har ikke lavet et rekordforsøg med produktionsbilen. I august 2019 lavede de et forsøg med Chiron Super Sport 300+ prototype, hvor de nåede 490.48 km/t (304.77 mph). De pillede dog en del ved bilen for at gøre det. og derfor er det ikke godkendt.