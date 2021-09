Hvornår får vi den at se?

Touchskærmen måler 12,8", den skal fungere med en 3D-effekt, og den vil styres af en form for globus i centerkonsollen. Et sæt 21" fælge vil angiveligt være på produktionsbilen, der ifølge Smart skal være så dynamisk at køre som muligt. Den bagerste sæderække skal også have et sæde ekstra. Udefra får vi nogle LED-strimler og noget lysstyring, der skal have en pulserende effekt, der justerer til den musik, der spilles. Ja, vi venter også på et opkald fra 2004.

Det lyder vildt, og hvorvidt Smart vil smide alt det ovenstående gejl med i produktionsbilen eller ikke, får vi snart svar på. Bilen skal nemlig i produktion allerede i 2022 til det kinesiske marked, og kursen er også sat mod Europa en gang derefter..