Skotsk bilmærke debuterer med firehjulstrukket superskurkevogn

Superskurk eller landmand?

Munro MK_1 ligner noget, en futuristisk superskurk ville fræse rundt og gøre gaderne usikre i, men i virkeligheden tjener bilen et HELT andet formål. "Bilen" - som måske snarere er en maskine - slår rødder i den skotske natur, der byder på alsidige og barske terræner.

Producenten bestræber sig nemlig på at skabe den første, elektriske firehjulstrækker, der kan begå sig i ALLE tænkelige terræner.

Bilen er en eldrevet firehjulstrækker med fem sæder, hvis primære formål er arbejds- og terrænkørsel. Nærmere bestemt er MK_1’eren skabt til at kunne fragte en besætning på fem personer samt arbejdsudstyr på tværs af ethvert terræn. Til formålet kan den elektriske skotte trække op til 3.500 kg på krogen og må lastes med op til 1 ton.

To versioner

Munro MK_1 kommer i to versioner. Den billigste udstyres med en elektrisk motor, der yder 220 kW, og et 61 kWh batteri. Topversionen har en 280 kW elektrisk motor, der skaber 375 hk, og et batteri med en kapacitet på 82 kWh, der tillader op til 300 km rækkevidde.

Selvom rækkevidden ikke virker synderligt imponerende, fremhæver folkene bag, at bilens primære formål ikke er at kunne køre langt, men at kunne klare barske terræner over en hel arbejdsdag. Munro fremhæver derfor selv, at bilens batteri kan holde i op til 16 timer ved kørsel i off-road-terræner.

På nuværende tidspunkt har Munro allerede modtaget ordrer fra kunder i Storbritannien, Schweiz, St. Lucia og Dubai. Det vides endnu ikke, om Monro MK_1 vil kunne købes i Danmark.