Luksus-elbil på vej til Europa med revolutionerende batteri

Fremtidens batterier

Fremtiden for batteribiler kunne meget vel være de såkaldte Solid State-batterier (tørstofbatterier på dansk), der har potentiale for en meget høj energitæthed og hurtigere opladning i forhold til de væskebaserede batterier, man bruger i elbiler i dag. Men selvom flere store producenter arbejder på Solid State-batterier, er der ikke noget der tyder på, at de lander i produktionsbiler inden for en overskuelig fremtid.

Men nu er SERES klar med et batteri, der kombinerer de to teknologier – et såkaldt Semi Solid State-batteri – der kan fås i SERES 5. Den store fordel er ifølge SERES, at batteriet ikke mister kapacitet over tid. De garanterer, at der ikke er afmatning i kapaciteten over de første 100.000 km. Desuden har batteriet højere energitæthed og er dermed lettere.

Med Semi Solid State-batteriet på 90 kW opnår den store SUV en officiel rækkevidde på 530 km.

Der er dog ikke meget revolution over opladningen. SERES oplyser, at SERES 5 lader fra 20-80% på 50 minutter. Til sammenligning oplyser Kia, at Kia EV6 kan lade fra 10-80% på 18 minutter.

SERES oplyser til Bil Magasinet, at man endnu ikke har hverken service- eller salgspartnere i Danmark. Mærket har været solgt i Frankrig siden 2021.

SERES er dog ikke de eneste, der er på vej med et Semi Solid State-batteri. Kinesiske Nio, der allerede er på markedet i Danmark, har et enormt 150 kW Semi Solid State-batteri på vej, som de også vil introducere i 2023.