Se videoen: VILD hyperbil kan hoppe og køre på tre hjul!

Hoppende superbil

Det kinesiske bilmærke BYD har fremvist deres nye platform for fremtidige modeller på opsigtsvækkende vis. Platformen, kaldet e4, har premiere på deres 1.100 hk superbil kaldet Yangwang U9. Den nye platform inkluderer et system med aktiv chassis og affjedring, der får superbilen til at hoppe med alle fire hjul og flere andre partytricks.

Systemet kan bruges i superbilen til at øge stivheden med 200% ved skarp acceleration eller sving i høj fart med et tryk.

Superbilen selv er også ret vild. Platformen gør det nemlig mulig at have hele fire motorer. Så det giver firhjulstræk og en hulens masse kræfter: 1.100 hk. Det giver en acceleration på 0-100 km/t på 2 sekunder – hvilket er lige i omegnen af Tesla Model S Plaid.