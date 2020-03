Se rockstjernens biler

Pønser du på hvad James Hetfield får tiden til at gå med, når han ikke turnerer rundt som forsanger for et af verdens største rockbands? Vi har et godt bud: Han roder med biler!

Under overskriften "Reclaimed rust: The James Hedfield collection" udstiller Petersen Automotive Museum i Los Angeles musikerens samling af custom-byggede hot rods og gamle amerikanerbiler, der bedst kan beskrives som rullende kunstværker.

Museet holder lukket indtil 31. marts på grund af balladen med Coronavirus, men heldigvis kan du se alle bilerne lige her, hjemme på din skærm.