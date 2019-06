Legendarisk Fiat-direktør fik bygget biler i ét eksemplar – se dem hér

Denne Ferrari 400 Superamerica Coupé Speciale er også lavet specielt til Agnelli, men det, der er sjovt, er, at den er produceret i 1959 – altså inden han reelt kom til magten i Fiat-koncernen. Bilen blev oprindeligt bygget til biludstillingen i Torino i 1959, og da dens optræden var overstået, kom den tilbage på fabrikken for at få et par unikke ændringer. Bl.a. er den udstyret med et gennemsigtigt tag. Giovanni Agnelli modtog bilen den 1. maj 1960.