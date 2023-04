Sætter rekord: Verdens DYRESTE nummerplade er solgt!

Nummerplade som billet

Lave nummerpladenumre kan angiveligt åbne døre for deres ejere i Dubai. En lokal forretningsmand hævdede over for Bloomberg, at han blev nægtet adgang til Burj Al Arab-luksushotellet i 2006, fordi hans nummerplade havde for mange cifre.

Ifølge Sahni fik han at vide, at han havde brug for enten en tocifret nummerplade eller en hotelreservation for at komme ind. Senere brugte han over 60 millioner kr. på nummerpladen 'D 5'.

Det er ikke kun i Dubai, at man vil spinde guld på sjældne nummerplader.I USA vil en New Yorker have 145 mio. kr. for en speciel nummerplade, men så fik man også en Volvo med i købet.