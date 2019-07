Sommertur i en skøn gammel spand: Saab 99 Turbo

Sidder som på en spisebordsstol

Motoren går i gang i første hug og melder sig kampklar med en rolig, let brummende tomgang. Bilen her har kørt 104.000 km og står helt original, og hvis ikke man vidste bedre, kunne det være en hvilken som helst 20.000 kroners-bil fra bageste geled hos Auto-Jørgen.

Men det er det ikke, det er den ægte vare med letmetalfælge designet som skovlbladene på en turbolader og med det karakteristiske møllehjul i stedet for o’et i Turbo-skiltet på bagsmækken og forskærmen.

Du sidder opret som på en spisebordsstol med håret oppe i himlen, indtil du finder ud af, at sædehøjden kan justeres med et ­snedigt vippehåndtag forrest på stolen, der giver mulighed for at vælge to højder fortil og to bagtil.

Rattet er stort og fladt, og udsynet er formidabelt på grund af den smalle, lodretstående a-stolpe og den buede forrude. Læg så 1. gear ind til den 4-trins synkroniserede gearkasse via bundgearstangen, og slip koblingen. Med lidt tilvænning går gearene let, og man lærer, at man blot skal skubbe til gearstangen med to fingre og lade den selv tage gearet.

God gammeldags ketchupeffekt

Op til 50-60 km/t er det bare en gammel bil med en let syngende transmission, stiv bagaksel og alligevel forbløffende ­komfortabel ­affjedring, men så er det, at ­turboladeren gør en forskel og får føreren til at lyse op i et smil: Den rykker!

Ikke på satan og helvede-måden som en gammel 1980’er-rallybil, det er mere, som om en stor, venlig hånd skubber dig frem fra omkring 2.000 og op til 5.000 o/min.