Rimacs nye elektriske bæst er næsten klar til produktion

Elbil med topfart?

Historisk har det altid været svært, at få en elbil til virkelig at slå til ved meget høje hastigheder. Nu ser det dog ud til at lykkes Rimac at lave noget, der næsten kan kæmpe om rekordtitler: Rimacs nye C_Two skal med sine 1.914 hk kunne nå op til 412 km/t på toppen. Vejen derop er også hurtig, for bilen vejer under 2 ton. Bilen går nemlig fra 0-100 km/t på små 1,85 sekunder.

Rimac som bilmærke brændte sig fast på alles nethinder, efter det lykkedes Richard Hammond at havarere en af prototyperne i 2017. Det var konceptbil #1, og nu er Rimac næsten klar til at masseproducere anden omgang.