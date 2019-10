Derfor er Lexus LFA med V10-motor en af fremtidens samlerbiler

LFA kom for sent til festen

Det er en meget speciel bil, som kom lidt for sent til ballet, da den var ny. Udviklingen startede i de tidlige 00'er, men da bilen næsten var færdig, fandt man ud af, at den var blevet for tung. Derfor startede man helt forfra med at skabe bilen én gang til men denne gang i kulfiber. Det eneste problem var, at Toyota (og dermed Lexus) ikke havde arbejdet med kulfiber på den måde før, så de startede fra bunden. Og det tog tid at lære. Derfor rullede de første biler først ud fra produktionslinjen i 2010.