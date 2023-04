Elektrisk retro-motorcykel har talent som pendler

Det er alt sammen rettet i 2023-årgangen, der udover et større batteri også har elektrisk bakgear, navigation via en app og et lille opbevaringsrum til mobil og småting. Spejlene kan nu justeres normalt.

En anden måde at køre motorcykel

Elmotorcykler henvender sig til et andet publikum end konventionelle motorcykler.

Den største forskel er, at køberne ikke har brug for signalværdien i at larme, for de to motorcykeltyper kommer lige hurtigt fra start i et grønt kryds i virkelighedens trafik.

RGNT har et batteri som i en gennemsnitlig plugin-hybrid bil. Det vejer ca. 100 kg og er placeret nederst i konstruktionen af hensyn til vægtbalancen. Køretøjet er angivet til en rækkevidde på 148 km i blandet kørsel og kan som noget nyt lades med et type 2-stik til en hjemme- og hurtiglader.

Elmotorcyklen er dermed et reelt alternativ til bil nummer to, hvis der er adgang til at lade hjemme eller på job. Det er også muligt at lade med 230V i et almindeligt stik – her vil en fuld opladning tage omkring seks timer.

Via en online konfigurator er det muligt at bygge sin egen motorcykel og sætte personligt præg på saddel, skærme, tankfarve og lygtegrill.