Vi tester den ondeste arbejdsvogn på gule skilte, der findes i Danmark

Test af RAM 1500

Der er noget befriende over at ride roligt gennem et øde landskab med armen i karmen, hævet højt over asfalten og lytte til den klassiske pludren fra en stor V8-motor. Vi er langt fra Christiansborg, hvor politikere lægger radikale planer for at beskatte varm luft, og cruiser gennem et øde og kuperet landskab med smukke, men efter sigende livsfarlige søer. De opstod mellem 1940 og 1970, hvor arbejdere gravede efter brunkul ved Søby nær Herning.

Testbilen er i høj grad lavet til at tage fat – på hjemmemarkedet i USA kan du hægte 5,5 ton på krogen – og med firehjulstræk, spær på bagakslen, redaktionsgearkasse, grove dæk og luftundervogn skal der meget til at sidde fast, når du sparker til de 401 heste under potensbulen foran med cowboystøvlen.