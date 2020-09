Er Pontiac Trans Am den med ørnen på køleren? Jep, lige nøjagtig

Sætter kursen mod Wittrups Motel

Efter at have trillet forsigtigt over rampen fra kælderen – her er ikke så meget frihøjde – bevæger vi os gennem et ­coronaøde København, hvor der kun er enkelte fodgængere og cyklister. Ved rødt lys ved Amalienborg går den enorme motor i stå, men det er en fest at starte den igen, og den begynder at få varme i sig. Jeg mødes med fotograf Søren Juul hos Wittrups Motel i udkanten af København for at tage billeder i passende omgivelser, og så kører vi mod vest ad Holbæk-motorvejen.

Gamle amerikanerbiler plejer at have lige så meget sans for at gå i en bestemt retning som en miljøborgmester fra Enhedslisten, men den sølvgrå Trans Am overrasker. Den er kompetent på motorvejen i betragtning af sin alder og sætter ikke en fod forkert. Styretøjet giver faktisk en følelse af forbindelse mellem rattet og de store ballonhjul, og undervognen synes i fin form.