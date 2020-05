Politiet fanger knægt, som rammer 308 km/t i sin fars Mercedes-AMG

308 km/t i fars Mercedes

Ifølge betjenten blev Mercedes’en målt til at have kørt de 308 kilometer i timen på en strækning, hvor den højst tilladte hastighed er 110 km/t.

Altså kørte de to drenge mere end 170 procent for stærkt. Som konsekvens fik chaufføren, som blot er 19 år, inddraget sit kørekort på stedet. Ligesom han blev sigtet for at overtræde den canadiske udgave af færdselslovens forbud mod ‘kap-og væddeløbskørsel’.

Men her stopper straffen ikke. Politiet beslaglagde nemlig også bilen.

– Jeg er sikker på, at han, føreren, fik sig noget af et forklaringsproblem overfor mor og far, der må undrer sig over, at deres bil ikke længere holder i garagen, udtalte Kerry Schmidt efterfølgende om vanvidskørslen i en video på Twitter.