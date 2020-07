Vi giver dig fortællingen om den absolut største spoiler i bilhistorien

Plymouth Road Runner Superbird

Året efter kom søstermærket, Plymouth, med sit svar på en aerodynamisk racerbil under navnet Road Runner Superbird. De to modeller gjorde, at Chrysler-koncernen indtog førstepladsen i 75 procent af alle Nascar-løb fra midten af 1969, til der blev sat en stopper for de store vinger 18 måneder senere.

Men for at få lov til at bruge de bevingede krigere til racerløb, skulle der produceres en gadeversion. Reglerne sagde, at der skulle bygges ét eksemplar for hver to Plymouth-forhandlere, der eksisterede. Det betød, at de skulle lave næsten 2.000 Superbirds.

Den ekstreme bagvinge og den spidse front blev bibeholdt, mens motoren og undervognen var sat op til gadekørsel. Kunderne kunne vælge mellem tre forskellige motorer: En 440 Super Commando med 375 hk, en 440 Sixpack med 390 hk samt en Hemi med 425 hk.