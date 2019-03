Verdens smukkeste elbil med 1.900 hk!

Pininfarina Battista klarer 0-100 km/t på under 2 sekunder, og holder man på, vil 300 km/t være nået på under 12 sek. Topfarten er 350 km/t.

Køres Battista forholdsvis pænt, lover Pininfarina, at det vil være muligt at køre op til 450 km på en opladning. Det er ikke Pininfarina selv, der har udviklet drivlinen. Det har de valgt at overlade til kroatiske Rimac, som allerede er kendt for deres ultrahurtige elbiler.