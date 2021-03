Permanent fartkontrol over Øresund og Storebælt efter 3 års kamp

Nu kommer fartkontrollen

Kameraerne, der skal udgøre den permanente fartkontrol, er indkøbt og bliver sat op i juni 2021, men Transportministeriet forventer, at de først bliver tændt i 2022. Så fartsyndere kan i ni måneder endnu køre for hurtigt på broerne og samtidig vinke til de slukkede kameraer.

Sikkerhedschefen ved Øresundsbroen, Ulla Eilersen, er glad for, at der nu er en aftale på plads om at sætte kameraer op. Dog udtalte hun til TV2 Lorry, at "Vi ville gerne have haft kameraer oppe i 2004 eller 2010, eller da vi startede, men vi regner med at få installeret vores kameraer i juni, og så håber vi på, at de kan blive tændt tidligt i 2022."