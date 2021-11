Det starter med en campingvogn

Da Horacio senere bliver færdig på universitet, starter han Horacio Pagani Design op, og i 1978 er firmaet klar til at vise deres første prototype frem: ´The Alpine Caravan´. Pagani startede simpelthen med en campingvogn! Vi er nok mange, der er glade for, at Horacio senere valgte en anden vej.

De efterfølgende år bygger Pagani specialfremstillede biler, blandt andet en Formel 2 racer, indtil han i 1983 rejser over Atlanten for at slutte sig til Lamborghini i Italien.