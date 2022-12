Nyt mærke sender BILLIGE biler til Danmark allerede i januar!

Teknik fra en VW Up

RSA hedder det norske firma, som har fået importen af JAC i Danmark, Norge, Sverige, Estland, Letland, Litauen og Island. RSA er allerede etableret i Danmark med mærket Maxus, som solgte mere end 350 personbiler og varevogne i Danmark i 2022.

JAC skal dog ikke forhandles af de samme forhandlere. Ikke desto mindre forventer importøren at have aftale med 40 forhandlere i Danmark inden udgangen af januar.

JS4 er kun en af tre modeller, som JAC forventer at introducere i Danmark i 2023.

Efter JS4 følger JS1 allerede inden sommerferien. Det er en mikrobil, der teknisk set har en vis lighed med eludgaven af VW Up, hvilket skyldes, at JAC har et større samarbejde med VW i Kina.