Nyt kinesisk mærke har styr på sikkerheden

Den kinesiske storsællert

Det indtil videre bedst kendte kinesiske mærke herhjemme er nok MG, der kom til Danmark i 2019 med den overraskende storsællert i form af ZS EV.

Deres seneste model Marvel R har tidligere på året også været forbi NCAP og fået fem stjerner. Da vi kørte Marvel R var det største kritikpunkt, at vejbaneassistenten var for voldsom i at gribe ind.

I den runde af sikkerhedstest, hvor BYD's Atto 3 blev testet, var det dog Mercedes' elektriske E-klasse kaldet EQE, der scorede den bedste bedømmelse af de ti modeller.